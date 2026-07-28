Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve većim pritiskom

Cijene goriva ponovno divljaju!

Nastavak ratnih sukoba i napada na Bliskom istoku te ponovno zatvaranje Hormuškog moreuza doveli su do novog rasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskim tržištima.

Posljedice su se brzo osjetile i u Bosni i Hercegovini, gdje su poskupjeli i dizel i benzin, dok je na pojedinim pumpama u Tuzli cijena goriva preko noći porasla za 20, 30 pa i 50 feninga po litru.

Vozači u Tuzli nove cijene dočekuju bez većeg iznenađenja, jer su navikli da gorivo poskupi gotovo preko noći, svjesni da na takva kretanja teško mogu uticati.