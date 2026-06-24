Od danas nove cijene goriva na Bingo Petrol pumpama

Nove cijene goriva na Bingo Petrol benzinskim pumpama počele su važiti od danas, a odnose se na sve lokacije ovog lanca u Bosni i Hercegovini.

Prema objavljenim informacijama, cijena dizela na svim Bingo Petrol benzinskim pumpama iznosi 2,69 KM po litru, dok cijena benzina iznosi 2,64 KM po litru.

Bingo Petrol trenutno ima benzinske pumpe na više lokacija u Bosni i Hercegovini, među kojima su Tuzla, Gračanica, Hadžići, Kalesija, Zenica, Čelić, Bihać, Mostar, Sarajevo, Janja, Kakanj i Živinice.

Na području Tuzlanskog kantona Bingo Petrol benzinske pumpe nalaze se u Tuzli, Gračanici, Kalesiji, Čeliću i Živinicama, što ovu informaciju čini posebno važnom za vozače iz ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno, nove cijene goriva odnose se na sve Bingo Petrol benzinske pumpe, uključujući lokacije u Tuzli, Bosanska poljana bb, Gračanici, Malta br. 13, Hadžićima, Industrijska zona br. 21, Kalesiji, Senada Mehdina Hodžića bb, Zenici, Goraždanska bb, Lukovo polje, Gračanici II, Branilaca grada bb, Čeliću, Ekrema Agića bb, Bihaću, Hasan Paše Predojevića bb, Mostaru, Maršala Tita bb, Sarajevu, Halilovići, Džemala Bijedića 167 A, Janji, Karađorđeva 27 A, Kalesiji, Vukovije, Kaknju, 311. lahke brigade bb, te Živinicama, Magistralni put do broja 189.