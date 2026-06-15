Vlada FBiH ograničila marže na gorivo: Odluka važi 90 dana

Marže na gorivo u Federaciji BiH bit će ograničene narednih 90 dana, odlučila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu.

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH donijela je Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se utvrđuje maksimalna visina marži za naftne derivate.

Prema ovoj odluci, privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko neaditiviranim naftnim derivatima propisana je maksimalna marža od 0,06 KM po litru neaditiviranog derivata. Za privredna društva koja obavljaju trgovinu na malo neaditiviranim naftnim derivatima, maksimalna marža iznosi 0,25 KM po litru.

Ograničene marže na gorivo odnose se na promet neaditiviranih naftnih derivata, dok se propisana ograničenja ne primjenjuju na promet aditiviranih naftnih derivata iz Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Izuzetak postoji u slučajevima kada se u veleprodajnom ili maloprodajnom objektu prometuju isključivo aditivirani naftni derivati.

Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu, a za realizaciju i nadzor nad njenim provođenjem zadužene su federalna i kantonalne tržišne inspekcije.

Iz Vlade FBiH pojašnjeno je da je odluka donesena s ciljem ublažavanja negativnih efekata poremećaja na tržištu energenata, očuvanja stabilnosti tržišta i zaštite životnog standarda građana Federacije BiH. Također, navedeno je da se na ovaj način osigurava pravo potrošača na izbor, ujednačena primjena propisa, te olakšava inspekcijski nadzor.