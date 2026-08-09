Gužve na granicama širom BiH: Pojačan saobraćaj zbog vikenda i sezone godišnjih odmora

Drugi je dan vikenda, a zbog sezone godišnjih odmora pojačan je intenzitet saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Od ranih jutarnjih sati bilježe se duže kolone na pojedinim graničnim prelazima, a pojačan saobraćaj očekuje se i tokom dana.

Duge kolone vozila u oba smjera trenutno su zabilježene na graničnim prelazima Zupci i Novi Grad, dok se na izlazu iz Bosne i Hercegovine duže čeka na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška (Gornji Varoš), Gradina, Hum i Deleuša.

Na graničnom prelazu Bijača zabilježene su duže kolone na ulazu u BiH. Na Doljanima nema većih zadržavanja na bh. strani, ali su duža čekanja zabilježena prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske.

Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj je također pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Vozače danas očekuju i brojna usporenja zbog radova i drugih aktivnosti na cestama. Zbog održavanja brdske auto-trke, od 8 do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin–Ostrožac–Srbljani, a vozila će biti preusmjeravana na alternativne pravce.

Zatvorena je i poddionica Golubinja–Nemila zbog nastavka izgradnje autoceste, pa se saobraćaj preusmjerava na magistralni put M-17. Na autocesti A-1 zatvorena je dionica Lašva–Kakanj u dužini od oko šest kilometara zbog sanacije kolovoza, dok se vozila preusmjeravaju na drugu stranu autoceste.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i na dionici autoceste Sarajevo zapad–Lepenica, gdje se vozila preusmjeravaju u preticajnu traku.

Ograničenja su na snazi i na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Usporeno se saobraća i na području Romanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, uz povremene obustave. Na magistralnom putu Crna Rijeka–Jajce, u mjestu Podmilačje, saobraćaj se zbog radova odvija naizmjenično, jednom trakom.

Dodatna zadržavanja na graničnim prelazima moguća su zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije (EES).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj omogućen saobraćaj za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.