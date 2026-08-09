Veliko finale Street Food Stagea: Danas u Tuzli Kike Budalike i Zlatan Karić

Završni dan trećeg izdanja Street Food Stagea u Tuzli donosi program za sve generacije, a publiku večeras očekuju nastupi DJ Harija, Kike Budalike, benda „Momci iz kvarta“ i Zlatana Karića.

Festivalski program počinje uz DJ Harija, dok je od 18 sati na rasporedu sadržaj za najmlađe. Kike Budalike zabavljat će djecu kroz program namijenjen najmlađoj publici.

Nakon toga slijedi nastup tuzlanskog sastava „Momci iz kvarta“, kojeg čine lokalni muzičari s dugogodišnjim iskustvom.

Završnicu festivala obilježit će koncert Zlatana Karića i njegovog benda. Pored autorskih pjesama, publika će moći čuti i poznate pop-rock hitove.

Uz besplatan zabavni program, posjetiocima će tokom završne večeri biti dostupna i raznovrsna ponuda hrane i pića.