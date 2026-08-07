Drugog dana festivala Street Food Stage u Tuzli posjetioce očekuje bogat muzički program i besplatna zabava na platou RK “Tuzlanka”. Program počinje nastupima DJ Harija i DJ Sooleta, koji će zagrijati atmosferu u festivalskoj zoni, dok je večernji dio rezervisan za sve ljubitelje muzike Đorđa Balaševića.

Na glavnoj bini nastupiće tribute bend “Tajni gaz”, zvanični Balašević tribute sastav, čiji koncerti bude nostalgiju i emocije kroz izvođenje najvećih hitova jednog od najvoljenijih kantautora s prostora bivše Jugoslavije.

Festival se nastavlja i tokom vikenda. U subotu, 8. augusta, organizovane su besplatne radionice za najmlađe, nastupi DJ Harija i HEAT-a, dok će u večernjim satima koncert održati Marko Luis sa svojim bendom.

Završnog dana festivala, u nedjelju, najmlađe će zabavljati Kike Budalike, nakon čega slijede nastupi tuzlanskog benda “Momci iz kvarta” i Zlatana Karića sa bendom, koji će zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala.

Pored muzičkog programa, posjetiocima je tokom sva četiri dana dostupna i raznovrsna ponuda hrane i pića, zbog čega je Street Food Stage postao jedno od omiljenih ljetnih događaja u Tuzli.