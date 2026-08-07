Večeras na Street Food Stageu veče posvećeno Balaševiću uz tribute bend “Tajni gaz”

Selma Jatić
Večeras na Street Food Stageu veče posvećeno Balaševiću uz tribute bend

Drugog dana festivala Street Food Stage u Tuzli posjetioce očekuje bogat muzički program i besplatna zabava na platou RK “Tuzlanka”. Program počinje nastupima DJ Harija i DJ Sooleta, koji će zagrijati atmosferu u festivalskoj zoni, dok je večernji dio rezervisan za sve ljubitelje muzike Đorđa Balaševića.

Na glavnoj bini nastupiće tribute bend “Tajni gaz”, zvanični Balašević tribute sastav, čiji koncerti bude nostalgiju i emocije kroz izvođenje najvećih hitova jednog od najvoljenijih kantautora s prostora bivše Jugoslavije.

Festival se nastavlja i tokom vikenda. U subotu, 8. augusta, organizovane su besplatne radionice za najmlađe, nastupi DJ Harija i HEAT-a, dok će u večernjim satima koncert održati Marko Luis sa svojim bendom.

Završnog dana festivala, u nedjelju, najmlađe će zabavljati Kike Budalike, nakon čega slijede nastupi tuzlanskog benda “Momci iz kvarta” i Zlatana Karića sa bendom, koji će zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala.

Pored muzičkog programa, posjetiocima je tokom sva četiri dana dostupna i raznovrsna ponuda hrane i pića, zbog čega je Street Food Stage postao jedno od omiljenih ljetnih događaja u Tuzli.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Na današnji dan prije 17 godina otvoren Trg slobode u Tuzli

Vijesti

Street Food Stage od danas u Tuzli: Četiri dana koncerata, hrane...

Tuzla i TK

Tuzlanski taksisti održali protest: Traže više stajališta i uređeniji sistem

Vijesti

Tuzlabus: Jedan klik do svih redova vožnje autobusa u TK

Tuzla i TK

„Dijete je umalo udareno“: Građani traže zabranu romobila u centru Tuzle

Tuzla i TK

Mladi Tuzlak gradi karijeru u svijetu tehnologije: Njegov uspjeh već je...

Sport

Sloboda danas igra posljednju provjeru pred novu sezonu

Tuzla i TK

Radarske kontrole danas na više lokacija u TK: Vozači, oprez

BiH

Saobraćaj obustavljen: Teška nesreća na putu Stolac – Neum

Vijesti

Međunarodni dan mačaka: Zašto su postale jedni od omiljenih kućnih ljubimaca?

BiH

Požar u Konjicu: Vatrogasci i zračne snage zajedno brane ljude, prirodu i infrastrukturu

Učitati više