Zemljotres kod Dubrovnika osjetio se i u Hercegovini

Nedžida Sprečaković
Zemljotres kod Dubrovnika osjetio se i u Hercegovini
Foto: Dubrovnik i okolina/ Google Earth

Slabiji zemljotres magnitude 2,6 zabilježen je u petak ujutro u blizini Dubrovnika, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici dijelova Hercegovine.

Zemljotres je registrovan u 8:46 sati, a epicentar je bio oko tri kilometra sjeveroistočno od Dubrovnika, u blizini mjesta Zagradinje u Bosni i Hercegovini.

Magnituda zemljotresa iznosila je 2,6 stepeni po Richterovoj skali, dok je intenzitet u području epicentra procijenjen na III–IV stepen EMS skale.

Podrhtavanje tla osjetilo se na području juga Hrvatske, ali i u pojedinim dijelovima južne Hercegovine.

S obzirom na jačinu zemljotresa, riječ je o slabijem podrhtavanju tla, ali su ga stanovnici šireg dubrovačkog i hercegovačkog područja mogli osjetiti.

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