Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu: Najmanje 32 mrtvih

Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su sjevernu obalu Venecuele, uzrokujući velika razaranja, prekid infrastrukture i proglašenje vanrednog stanja širom zemlje.

Prvi potres jačine 7,2 stepena registrovan je u blizini grada San Felipe, dok je drugi, još snažniji udar magnitude 7,5 uslijedio svega četrdesetak sekundi kasnije kod mjesta Yumare. Riječ je o najjačem seizmičkom događaju koji je pogodio Venecuelu u više od jednog stoljeća.

Privremena predsjednica Delcy Rodríguez saopćila je da su najmanje 32 osobe poginule, a više od 700 ih je povrijeđeno. Spasilačke službe nastavljaju potragu za preživjelima, dok se strahuje da bi broj žrtava mogao biti znatno veći jer se mnogi ljudi još nalaze pod ruševinama.

Najveća oštećenja zabilježena su u glavnom gradu Caracasu i obalnoj saveznoj državi La Guaira. U Caracasu su se urušile brojne stambene zgrade i hoteli, a pojedina naselja pretrpjela su teška razaranja.

Zemljotresi su izazvali i ozbiljne probleme u funkcionisanju infrastrukture. Međunarodni aerodrom Simón Bolívar u Maiquetíji pretrpio je značajna oštećenja te je zatvoren za zračni promet. U brojnim dijelovima zemlje došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom i internetom.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje na teritoriji cijele države te mobilisala medicinsko osoblje i spasilačke timove koji rade na pronalasku preživjelih.

Potresi su pogodili zemlju tokom nacionalnog praznika, kada je većina građana bila u svojim domovima sa porodicama, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućeg rasta broja stradalih.

Međunarodnu pomoć već su ponudile Sjedinjene Američke Države, kao i nekoliko zemalja Latinske Amerike, uključujući Meksiko, Brazil, Argentinu, Čile i Salvador, koje šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć.

Stanovnici pogođenih područja noć provode na otvorenom zbog straha od naknadnih potresa koji bi mogli izazvati nova urušavanja već oštećenih objekata.