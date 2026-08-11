EU šalje pomoć Kolumbiji nakon razornog zemljotresa: Oglasila se Kaja Kalas

Nedžida Sprečaković
Kala Kallas
Visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas

Evropska unija mobilisala je pomoć Kolumbiji nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju i odnio veliki broj života.

Visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas izrazila je saučešće porodicama stradalih i poručila da je Evropska unija spremna pružiti podršku pogođenom stanovništvu.

Kalas je navela da su evropske službe već aktivirane kako bi pomogle u akcijama spašavanja i saniranju posljedica katastrofe.

EU je, između ostalog, mobilisala satelitsku službu Copernicus, koja bi trebalo da pomogne nadležnim službama u procjeni štete i organizaciji operacija na terenu.

Obezbijeđena su i sredstva za odgovor na katastrofu, uključujući podršku koja će biti realizovana preko Crvenog krsta.

Istovremeno je aktiviran evropski mehanizam za konzularnu pomoć u kriznim situacijama, s ciljem pružanja podrške državljanima zemalja Evropske unije koji se nalaze u područjima pogođenim zemljotresom.

Prema preliminarnim podacima, u zemljotresu magnitude 7,4 poginule su najmanje 132 osobe, dok je više od 570 ljudi povrijeđeno.

Nadležne službe nastavljaju potragu i procjenu štete, pa postoji mogućnost da se bilans stradalih dodatno promijeni.

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