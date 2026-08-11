Počele prijave za Sajam poslova “Gledaj sebi posla”

Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ bit će održan 3. i 4. septembra u Hotelu Hills u Sarajevu, gdje će se na jednom mjestu okupiti više od 100 poslodavaca, dok su prijave za kompanije zainteresovane za učešće već otvorene.

Treće izdanje sajma prilika je poslodavcima da direktno predstave slobodna radna mjesta, upoznaju potencijalne kandidate i razgovaraju sa osobama koje traže zaposlenje ili razmišljaju o promjeni posla. Istovremeno, kompanije će moći predstaviti uslove rada i mogućnosti koje nude zaposlenima te ostvariti kontakte s drugim poslodavcima i institucijama.

Ovogodišnji Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ neće biti usmjeren samo na predstavljanje kompanija i otvorenih radnih mjesta. Program će obuhvatiti i panele, radionice, stručne razgovore, prezentacije i podcaste, uz prateće zabavne sadržaje.

Za osobe koje traže posao sajam će omogućiti da tokom dva dana upoznaju više od 100 poslodavaca, saznaju koje su pozicije trenutno dostupne i neposredno razgovaraju s predstavnicima kompanija u kojima bi željele nastaviti svoju karijeru.

Prijave za poslodavce već su otvorene, a kompanije se mogu registrovati putem zvanične platforme sajma i besplatno objaviti svoja otvorena radna mjesta. Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa partnerima.