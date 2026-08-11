FOTO/Objavljena precizna uputa kako ćemo glasati na Općim izborima 2026: Potpuno novi sistem glasanja

Novi sistem glasanja na Općim izborima 2026. donosi značajne promjene na biračkim mjestima, od elektronskog očitavanja ličnih dokumenata i biometrijske autentifikacije do drugačijeg izgleda glasačkih listića i njihovog ubacivanja u skener. Objavljena je precizna uputa o tome kako će izgledati cijeli postupak, a biračima se preporučuje da se s novim pravilima upoznaju prije izbora kako bi glasanje proteklo što jednostavnije i bez nepotrebnih gužvi.

Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, birače će ove godine na biračkim mjestima dočekati i specifične izborne tehnologije. Zbog toga će i sam postupak od ulaska na biračko mjesto do ubacivanja glasačkog listića izgledati drugačije.

Prvi korak ostaje identifikacija birača. Po dolasku na biračko mjesto potrebno je dati na uvid važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine.

Postupak glasanja

Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije.

Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji, uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete.

Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu, te idete u glasačku kabinu.

Glasačke listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini.

Obavezno pročitajte uputstvo.

Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata.

Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone srednim brojevima kandidata.

Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića.

Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića.

Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi koju dobijete uz glasačke listiće. Potrebno je da u glasačkoj listi pronađete redne brojeve svojih kandidata kako bi ih mogli zaokružiti na desnoj strani listića.

Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu.

U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje.

Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu Birjačkog odbora.

Upravo zbog većeg broja novih koraka, od elektronskog očitavanja dokumenta i biometrijske autentifikacije do pravilnog označavanja i skeniranja listića, važno je da se građani o proceduri informišu prije dolaska na biračko mjesto.

Ako veliki broj birača prvi put bude upoznavao proceduru tek kada dođe na red za glasanje, postupak može trajati duže nego ranijih godina, posebno u periodima najveće izlaznosti. Ranije upoznavanje sa pravilima može pomoći da se vrijeme provedeno na biračkom mjestu skrati i da se izbjegne stvaranje nepotrebnih gužvi.