Birači iz dijaspore sve manje zainteresovani za izbore u BiH

Birači iz dijaspore sve se rjeđe registruju za glasanje na izborima u Bosni i Hercegovini, a Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije “Pod lupom” i bivši član Centralne izborne komisije BiH, smatra da značajan dio odgovornosti za takvo stanje snose političke stranke.

Prema njegovoj ocjeni, nizak broj registrovanih birača iz inostranstva za Opće izbore 2026. godine posljedica je gubitka povjerenja građana u političke stranke, ali i činjenice da se predizborna komunikacija sve manje zasniva na konkretnim programima.

Broj državljana BiH koji žive u inostranstvu i koriste mogućnost glasanja putem pošte kontinuirano se smanjuje još od 2002. godine. Građani izvan Bosne i Hercegovine biračko pravo mogu ostvariti glasanjem putem pošte, glasanjem u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili dolaskom u BiH na dan izbora.

Šehić smatra da bi političke stranke morale imati važniju ulogu u motivisanju građana da učestvuju u izbornom procesu. Umjesto konkretnih programa i rješenja, kampanja se, prema njegovom mišljenju, često svodi na političke sukobe i diskreditaciju protivnika, što dodatno udaljava građane od izbora.

Slab odziv birača iz dijaspore ocjenjuje se kao zabrinjavajući podatak, posebno imajući u vidu veliki broj državljana BiH koji žive izvan zemlje. Dio njih, kako se navodi, više ne vjeruje da svojim glasom može uticati na promjene u Bosni i Hercegovini, dok dio birača zbog života u drugim državama sve manje učestvuje u političkim procesima u domovini.

Problem glasanja iz inostranstva dodatno su opterećivale ranije nepravilnosti. Od 2002. do 2022. godine zabilježeni su brojni slučajevi zloupotreba prilikom registracije birača za glasanje putem pošte, zbog čega su procedure vremenom pooštravane.

Centralna izborna komisija BiH je u prethodnim izbornim ciklusima uvodila dodatne sigurnosne mehanizme i mijenjala podzakonske akte kako bi se smanjio prostor za zloupotrebe. Šehić naglašava da je zadatak CIK-a zakonito provođenje izbornog procesa, dok je motivisanje građana za izlazak na izbore odgovornost političkih stranaka i njihovog odnosa prema biračima.

Primjena novih tehnologija mogla bi, prema njegovoj ocjeni, doprinijeti vraćanju povjerenja u izborni proces. Elektronska identifikacija birača trebala bi smanjiti mogućnost zloupotreba i povećati sigurnost glasanja, što bi moglo pozitivno uticati i na izlaznost u Bosni i Hercegovini.

Registracija birača iz dijaspore za Opće izbore 2026. godine traje do 21. jula. Građani koji žive izvan BiH prijavu za glasanje iz inostranstva moraju podnijeti za svaki izborni ciklus.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. Birači će birati članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, zastupnike u kantonalnim skupštinama i poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske.