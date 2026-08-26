Profesionalni vozači izlaze na protest, Forto najavio podršku

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da će 31. augusta u Sarajevu podržati protest prevoznika i profesionalnih vozača, koji traže hitno rješavanje problema njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji.

Forto je poručio da će se pridružiti prevoznicima u zahtjevu prema Evropskoj komisiji, naglašavajući da pravo na rad ne može biti privilegija.

„Bit ću sa prevoznicima i vozačima 31. augusta. Pravo na rad nije privilegija. To je poruka koju zajedno trebamo poslati Evropskoj komisiji“, naveo je Forto.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ranije je na sastanku Radne grupe Evropske komisije predložilo privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz BiH bio omogućen ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u zemljama Evropske unije, sve do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza.

Od Evropske komisije zatraženo je i da razmotri mjere koje bi omogućile fleksibilniju primjenu pravila 90/180 dana za profesionalne vozače, bez izmjena postojećeg zakonodavstva EU.

Forto smatra da se vozači koji obavljaju međunarodni transport ne mogu tretirati na isti način kao osobe koje u Evropsku uniju odlaze s namjerom dužeg boravka.

„Vozači nisu ljudi koji odlaze u Evropsku uniju da bi tamo ostali. Oni ulaze u EU da bi obavili posao i vraćaju se kući“, kazao je, dodajući da je Evropskoj komisiji već ponuđeno praktično privremeno rješenje.

Problem primjene pravila 90/180 dana posljednjih mjeseci sve više pogađa profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, a bilježe se slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija.

Iz Ministarstva upozoravaju da posljedice više ne osjećaju samo vozači i transportne kompanije, nego i privreda, jer problemi u međunarodnom transportu mogu uticati na izvoz, uvoz i lance snabdijevanja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Forto je poručio da će protest prevoznika 31. augusta biti prilika da se Evropskoj komisiji još jednom pošalje zahtjev za rješenjem koje bi profesionalnim vozačima omogućilo nesmetano obavljanje posla.