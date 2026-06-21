Autoškole najavile mirnu protestnu vožnju u Tuzli

Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona, u osnivanju, najavilo je mirnu protestnu vožnju koja će biti održana u utorak, 23. juna 2026. godine, na ulicama Tuzle.

Protestna vožnja planirana je u periodu od 7 do 10 sati, a povod je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače.

Iz Udruženja navode da smatraju kako sadržaj i način implementacije ovog softvera odstupaju od Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i pratećih pravilnika koji predstavljaju jedinstven pravni okvir za rad autoškola i organizacija Crvenog križa na području cijele Bosne i Hercegovine.

Kako ističu, autoškole nisu protiv digitalizacije, ali traže da se ovaj proces provodi zakonito, transparentno i stručno utemeljeno, bez ugrožavanja rada autoškola, prava kandidata i kvaliteta obuke budućih vozača.

Iz Udruženja pozivaju nadležne institucije da hitno preispitaju primjenu predmetnog softvera i otvore dijalog sa predstavnicima struke.

Najavljeno je da će protestna vožnja biti održana mirno, dostojanstveno i uz puno poštivanje svih saobraćajnih propisa.