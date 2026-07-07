Omerović: Pojedine autoškole u TK prikazuju nerealne cijene i izbjegavaju nadzor

Autoškole u TK ponovo su u fokusu javnosti nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, prema riječima resornog ministra Ahmeda Omerovića, tokom nadzora i provjera utvrdilo niz nepravilnosti u radu pojedinih autoškola.

Omerović je istakao da jedan od najočitijih problema predstavlja razlika između cijena koje pojedine autoškole zvanično dostavljaju Ministarstvu i onih koje se, prema sumnjama, realno naplaćuju kandidatima.

Prema njegovim riječima, u zvaničnim cjenovnicima pojedinih autoškola navedeno je da praktični dio obuke košta oko 400 KM, teorijska nastava oko 70 KM, dok su ostale naknade oko 200 KM, što ukupno iznosi približno 670 KM za polaganje vozačkog ispita.

“Postavlja se pitanje koji je građanin u posljednje dvije godine zaista platio tu cijenu”, poručio je Omerović, navodeći da postoje i autoškole koje prikazuju realnije cijene od 1.300 do 1.400 KM.

Zbog toga, smatra ministar, u provjere bi se trebali uključiti i porezni organi, kako bi se utvrdilo da li se zvanično prikazuju niže cijene, dok se u praksi naplaćuju veći iznosi. Kao drugi mogući problem naveo je sumnju da pojedine autoškole ne realizuju dovoljan broj časova, čime bi mogle prikazivati nižu cijenu obuke.

Zatvorena vrata u vrijeme nastave

Omerović je ukazao i na probleme u vezi s teorijskom nastavom. Kako je naveo, pojedine autoškole prijavljuju cijenu teorijskog osposobljavanja od 50 KM, dok druge za isti dio obuke iskazuju cijenu od oko 120 KM.

Kada su službenici Ministarstva pokušali provjeriti da li se nastava zaista održava, u pojedinim slučajevima su, prema riječima ministra, naišli na zatvorena vrata u terminu kada je prema evidenciji nastava trebala biti u toku.

Slični problemi, tvrdi Omerović, uočeni su i kod osposobljavanja kandidata iz prve pomoći. Naveo je primjer jedne lokalne zajednice u kojoj je, prema dokumentaciji, osposobljavanje prošlo 20 kandidata, dok je u prostoriji bilo samo 15 stolica.

Ministar smatra da se u cijeli slučaj treba uključiti i tužilaštvo, kako bi provjerilo sve navode i utvrdilo da li u pojedinim radnjama postoje elementi krivičnih djela.

Ministarstvo tvrdi da pojedine autoškole odbijaju saradnju

Prema riječima ministra obrazovanja i nauke TK, Ministarstvo je u proteklom periodu pokušalo izvršiti niz nadzora, ali u pojedinim slučajevima autoškole nisu željele sarađivati.

Omerović navodi da službenicima Ministarstva nije omogućena provjera dnevnika rada i potvrda o osposobljavanju kandidata, a da su neke autoškole bile zaključane ili nisu dozvolile provođenje nadzora.

“Postavlja se pitanje zbog čega se organu koji je nadležan za kontrolu ne dozvoljava da izvrši nadzor”, kazao je Omerović.

Dodao je da su se problemi pojavili i prilikom provjere broja zaposlenih u autoškolama. Kako tvrdi, pojedine autoškole nisu željele dostaviti te podatke Ministarstvu, iako je ono nadležno za praćenje njihovog rada.

Ministarstvo je, prema njegovim riječima, podatke na kraju dobilo službenim putem od Porezne uprave. Na osnovu broja prijavljenih kandidata i broja registrovanih instruktora i drugih zaposlenih, utvrđeno je da bi jedan izvršilac u pojedinim slučajevima morao raditi znatno više sati nego što je zakonom predviđeno tokom jedne sedmice.

Informacioni sistem kao način kontrole obuke

Omerović ističe da je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, prema važećim propisima, nadležno za uvođenje informacionog sistema u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače.

“Taj sistem bi sistem evidentirao kada kandidat pristupa času, koliko čas traje i ko ga realizuje, kako za teorijsku, tako i za praktičnu nastavu. Na taj način bi službenici Ministarstva jednostavnije mogli provjeriti da li se nastava zaista održava u prijavljenom terminu i obimu.” navodi Omerović.

Bez takvog sistema, tvrdi Omerović, za efikasnu kontrolu procesa bilo bi potrebno zaposliti znatno veći broj ljudi, što u ovom trenutku nije moguće.

Ministar je naglasio da se ovdje ne radi samo o administrativnom pitanju, nego i o sigurnosti u saobraćaju. Kako je rekao, loša obuka kandidata može predstavljati rizik za mlade vozače, ali i za sve druge učesnike u saobraćaju.

“Svjesni smo saobraćajnih nesreća koje se događaju, ali i činjenice da se mladi vozači često boje ulaziti u složenije saobraćajne situacije, poput kružnih tokova. Jedan od razloga može biti i loša obuka u pojedinim autoškolama”, kazao je Omerović.

Prema njegovim riječima, autoškole su još u januaru 2025. godine upoznate s razvojem novog informacionog sistema, nakon čega su organizovane edukacije u lokalnim zajednicama. Omerović tvrdi da su pojedine autoškole od početka odbijale prihvatiti sistem koji evidentira realizaciju časova.

“Ministarstvo obrazovanja i nauke TK nastavit će insistirati na nadzoru i uvođenju sistema koji će omogućiti jasniju kontrolu obuke kandidata, posebno zbog sumnji u nerealno prikazivanje cijena, neodržavanje nastave u punom obimu i odbijanje saradnje tokom nadzora.” kazao je Omerović.

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