Digitalizacija obuke vozača pod lupom: Forto traži odgovore iz TK

Digitalizacija obuke vozača u Tuzlanskom kantonu našla se pod lupom Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, koje je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatražilo izjašnjenje i kompletnu dokumentaciju u vezi s uvođenjem aplikativnog softvera u proces saobraćajne edukacije i polaganja vozačkih ispita.

Riječ je o odluci kojom se predviđa digitalizacija procesa obuke kandidata za vozače, a koja je prethodnih dana izazvala brojne reakcije među autoškolama, instruktorima i drugim učesnicima u ovom procesu.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručio je da digitalizacija procesa osposobljavanja i polaganja vozačkog ispita jeste važan korak koji državno ministarstvo podržava, ali da se nova rješenja moraju provoditi u skladu s propisima i bez ugrožavanja kandidata, autoškola i instruktora.

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Digitalizacija obuke vozača i pitanja koja traže odgovore

Zahtjev prema Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upućen je nakon što je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zaprimilo inicijativu za zauzimanje stava o ovom pitanju. Prethodno je održan i sastanak s predstavnicima autoškola iz Tuzlanskog kantona i Crvenog krsta/križa, na kojem su iznesene primjedbe i pitanja u vezi s primjenom novog sistema.

Od kantonalnog ministarstva zatraženo je izjašnjenje o pravnom osnovu za donošenje odluke, razlozima za uvođenje obavezne primjene aplikativnog softvera, načinu njegove implementacije, eventualnom prelaznom periodu, zaštiti ličnih podataka, kao i mogućim posljedicama po autoškole, instruktore i kandidate.

Zatražena je i kompletna dokumentacija koja je bila osnov za donošenje odluke o uvođenju novog sistema, nakon čega će Ministarstvo komunikacija i prometa BiH razmotriti sve relevantne činjenice i, u okviru svojih nadležnosti, poduzeti dalje aktivnosti u skladu s važećim propisima.

RTV Slon ranije je pisala o nezadovoljstvu predstavnika autoškola i instruktora u Tuzlanskom kantonu zbog uvođenja aplikativnog softvera i digitalizacije procesa obuke vozača. Tada su iz ovog sektora upozoravali da se odluka ne bi smjela provoditi bez jasnih procedura, prelaznog perioda i odgovora na pitanja koja se odnose na rad autoškola, instruktora i prava kandidata.

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Digitalizacija obuke vozača, prema stavu državnog ministarstva, nije sporna kao proces modernizacije, ali način njene primjene mora biti usklađen s važećim propisima i proveden tako da ne dovede u nepovoljan položaj one koji su direktno uključeni u obuku i polaganje vozačkih ispita.