Još jedno poskupljenje od marta, autoškole u ovim gradovima najavljuju nove cjenovnike

Jasmina Ibrahimović
Auto škola
Foto: Ilustracija

Većina autoškola u Republici Srpskoj od 1. marta povećat će cijene časova obuke za polaganje vozačkog ispita za približno pet konvertibilnih maraka, uz najavu da bi moglo doći i do dodatnih poskupljenja, pišu Nezavisne.

Iz banjalučke Autoškole Vrbas navode da trenutna cijena časa iznosi 25 maraka, ali da će novi cjenovnik predviđati minimalnu cijenu od 30 maraka po času. Kandidatima je, prema važećim propisima, potrebno najmanje 35 časova praktične obuke, a nekima i više, u zavisnosti od napretka i spremnosti za izlazak na ispit.

Prema procjenama iz ove autoškole, ukupni troškovi, pod uslovom da kandidat položi sve iz prvog pokušaja, trenutno iznose gotovo 1.400 maraka, što uključuje obuku, teorijski dio i praktični ispit.

Kao jedan od problema ističe se i nedostatak instruktora. U autoškolama navode da su niske cijene rada instruktora dovele do manjka zainteresovanih za ovaj posao, te da je sve manje mladih koji žele da se bave obukom vozača.

Iz Autoškole Ivić u Banjoj Luci poručuju da su rast minimalne plaće, poskupljenje autodijelova i veće cijene usluga automehaničara dodatno opteretili poslovanje, što se, kako navode, neminovno odražava i na cijenu obuke za buduće vozače.

