Rast cijena goriva ponovo je u fokusu javnosti, posebno zbog globalnih dešavanja koja utiču na tržište nafte. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predstavljen je prijedlog izmjena Zakona o akcizama, kojim bi se Vijeću ministara omogućilo da u slučaju poremećaja na tržištu privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo kako bi se ublažio udar na građane i privredu.

Cijene goriva rastu iz dana u dan: Predložene izmjene Zakona o akcizama u BiH

Građane Bosne i Hercegovine jutros su na benzinskim pumpama dočekale nove cijene goriva. U Tuzlanskom kantonu cijena najskupljeg dizela dostigla je 2,69 KM po litru, što predstavlja povećanje od 20 feninga u odnosu na prethodne dane. Porasle su i cijene benzina, koji se sada prodaje za 2,42 KM po litru. Upravo zbog toga u državnom parlamentu predstavljen je prijedlog izmjena Zakona o akcizama koji bi državi omogućio bržu reakciju u takvim situacijama.

„Ovim modelom se predviđa da se daje zakonska mogućnost Vijeću ministara da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, Vijeće ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate definisane zakonom“, pojasnio je Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentu BiH.

Ekonomisti upozoravaju da je ključ u pravovremenoj reakciji, jer posljedice rasta cijena energenata kasnije mogu višestruko koštati državu kroz povećanje izdvajanja za plate, penzije i druge budžetske obaveze.

„Zaista se nadam da će ovakav jedan prijedlog imati efekta, jer u ekonomiji treba da znate mjera koja je danas vidna, kada treba promptno reagirati, jer za šest mjeseci možda ova mjera neće imati apsolutno smisla. Nama nije vrlo bitno pravu mjeru danijeti u pravo vrijeme, a ovo je jedan takav mehanizam koji neće poslušati recimo samoselnjima, nego i kasnije u budućnosti u slučaju bilo kakvih prve mečaja koji bi mogli eventualno zadesiti“, izjavio je Faruk Hadžić, profesor na Univerzitetu SSST.

Predlagači tvrde da je poenta te odluke da se može donijeti u bilo kojem trenutku, bez usvajanja novog zakona i parlamentarne procedure, koja je tokom pandemije koronavirusa potratila tada dragocijeno vrijeme. Odluka se donosi na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne godine.

„Dva člana su u pitanju i ispunjava uslove da se razmatra i usvoji u hitnoj proceduri. Dakle, da ničiju sujetu ne diramo, da se niko ne treba raspravljati mjesec, petnaest dana, mjesec i pol, ovim zakonom pravimo moćan alat koji druge vlade imaju- da danas mogu sazvati vanrednu sjednicu, smanjiti ili ukinuti akcizu i tako spustiti cijenu goriva i ublažiti udar na period za koji struka procijeni da je to potrebno“, rekao je Saša Magazinović.

Kada uporedimo cijene goriva iz januara sa današnjim, za nepuna dva mjeseca dizel je poskupio za oko 40 feninga i dostigao najvišu cijenu od februara 2024. godine.

Iz Federalnog ministarstva trgovine pak naglašavaju da trenutno nema razloga za zabrinutost niti za stvaranje panike na tržištu, te poručuju da će nastaviti kontinuirano pratiti stanje i informisati javnost o eventualnim promjenama.

„Svakodnevno pratimo kretanje cijena na međunarodnom i domaćem tržištu, te analiziramo obavještenja o promjenama koje dostavljaju distributeri naftnih derivata. Podsjećamo da je i dalje na snazi odluka Vlade Federacije BiH o ograničenju marži na naftne derivate, prema kojoj maksimalna marža u maloprodaji može iznositi 0,25 KM po litru, dok je za veleprodaju ograničena na 0,06 KM po litru“, saopštilo je Federalno ministarstvo trgovine.

Građanima je i dalje dostupna besplatna mobilna aplikacija, koju je Ministarstvo instaliralo još u junu 2019. godine, a koja omogućava pregled maloprodajnih cijena goriva na benzinskim pumpama u Federaciji BiH. Aplikacija, koja je dostupna na Google Play i App Store platformama, omogućava i prijavu eventualnih nepravilnosti na benzinskim pumpama, čime se, kako navode iz Ministarstva, olakšava njihovo brže otklanjanje.