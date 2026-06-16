Vlada FBiH ograničila marže na gorivo: Poznato koliko će mjera trajati

Marže na gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će ograničene narednih 90 dana, odlučila je Vlada FBiH na sjednici održanoj u Sarajevu.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a odnosi se na propisivanje mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za neaditivirane naftne derivate.

Prema odluci Vlade FBiH, privrednim društvima koja se bave trgovinom na veliko neaditiviranim naftnim derivatima propisana je maksimalna marža u iznosu od 0,06 KM po litru. Za trgovinu na malo neaditiviranim naftnim derivatima maksimalna marža iznosi 0,25 KM po litru.

Marže na gorivo ograničene na 90 dana

Odluka će se primjenjivati 90 dana od dana stupanja na snagu, a za njenu realizaciju i nadzor bit će zadužene federalna i kantonalna tržišna inspekcija.

Iz Vlade FBiH pojašnjavaju da se propisana ograničenja ne odnose na promet aditiviranih naftnih derivata, osim u slučajevima kada se u veleprodajnom i maloprodajnom objektu prometuju samo aditivirani naftni derivati.

Kako je navedeno u obrazloženju, odluka je donesena s ciljem ublažavanja negativnih efekata poremećaja na tržištu energenata, očuvanja stabilnosti tržišta i zaštite životnog standarda građana Federacije BiH.

Ograničene marže na gorivo trebale bi omogućiti ujednačeniju primjenu propisa, lakši inspekcijski nadzor i zaštitu potrošača u periodu pojačanih pritisaka na tržištu energenata.