Italija suspendovala Šengen na granici sa Španijom

Italijanska vlada privremeno je suspendovala primjenu schengenskih pravila o slobodnom kretanju prema Španiji, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije.

Odluka je donesena kao odgovor na masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceutu, zbog čega su španske vlasti i humanitarne organizacije suočene s velikim pritiskom.

Podsjećamo, u Ceutu je od ranih jutarnjih sati danas ušlo oko 60.000 migranata, a gotovo polovina njih do poslijepodnevnih sati već se vratila u Maroko.

Prema izvještajima lokalnih medija, najmanje 34 osobe poginu