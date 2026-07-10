Požar u Španiji odnio najmanje 11 života, oko 1.000 ljudi evakuisano

Najmanje 11 osoba poginulo je u velikom šumskom požaru koji je zahvatio područje Los Gallardosa u provinciji Almería, na jugu Španije, dok je više osoba povrijeđeno. Prvobitni izvještaji govorili su o 12 žrtava, ali su nadležne službe naknadno korigovale broj poginulih.

Požar se velikom brzinom proširio kroz šumovito područje prema obližnjem naselju Bédar. Dio stradalih pokušavao je napustiti ugroženo područje, a nekoliko žrtava pronađeno je u vozilima zahvaćenim vatrom. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati teren jer se više osoba još vodi kao nestalo.

Stotine vatrogasaca na terenu

U gašenju požara učestvuje oko 150 vatrogasaca, kojima se pridružilo više od 200 pripadnika španske Vojne jedinice za hitne slučajeve. Zbog vatre su zatvorene pojedine saobraćajnice, a približno 1.000 stanovnika moralo je napustiti svoje domove.

Nadležni su stanovnike pozvali da poštuju naredbe o evakuaciji i da ne pokušavaju napustiti ugrožena područja putevima koje nisu odobrile hitne službe.

Svjedoci su naveli da je požaru prethodio pad dalekovoda, ali vlasti još nisu zvanično potvrdile uzrok. Visoke temperature, snažan vjetar i izrazito suho tlo doprinijeli su brzom širenju vatre.

Požari zahvatili više zemalja južne Evrope

Španija se već sedmicama suočava s izrazito visokim temperaturama, koje su u pojedinim dijelovima zemlje prelazile 40 stepeni. Vatrogasci se istovremeno bore s požarima i u Francuskoj, Portugalu i drugim dijelovima južne Evrope, gdje su hiljade stanovnika morale biti evakuisane.

Šef regionalne vlade Andaluzije Juan Manuel Moreno tragediju je opisao kao jedan od najtežih trenutaka za tu regiju, dok je španski premijer Pedro Sánchez izrazio saučešće porodicama poginulih i potvrdio angažovanje državnih službi u gašenju požara i pomoći ugroženom stanovništvu.