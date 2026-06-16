PVJ Srebrenik učestvovala u pokaznoj vježbi “Požar 2025”

PVJ Srebrenik učestvovala je u pokazno-terenskoj vježbi “Požar 2025: Malim koracima do spasa”, koja je danas održana u JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik, odnosno u obdaništu u centru grada.

Cilj vježbe bio je provjera spremnosti, koordinacije i brzine reakcije hitnih službi u slučaju požara u objektu od javnog značaja, posebno u prostoru u kojem borave djeca.

U vježbi su, osim Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, učestvovali i pripadnici Policijske stanice Srebrenik, Službe hitne medicinske pomoći Srebrenik, te članovi Crvenog križa Srebrenik. Vježbom su koordinirali komandiri Muhamed Ibrić i Mevludin Velić.

Tokom pokazne vježbe izvršena je brza i sigurna evakuacija petero djece i jednog uposlenika ustanove, čime je prikazan način postupanja u kriznoj situaciji i značaj pravovremene reakcije nadležnih službi.

Iz PVJ Srebrenik istakli su da su sve službe pokazale visok nivo profesionalizma, uigranosti i spremnosti za djelovanje u vanrednim okolnostima. Također, zahvalili su se svim učesnicima na saradnji, predanosti i uspješnoj realizaciji vježbe.