Tuzlak nakon požara traži pomoć kantona za sanaciju kuće u Mosniku

Muharem Alimanović, rođen 1958. godine u Kalesiji, a nastanjen u Tuzli, obratio se našoj redakciji tvrdeći da nakon požara koji je zahvatio njegovu kuću u naselju Mosnik nije dobio finansijsku pomoć od kantonalnih institucija, iako je, prema dokumentaciji koju je dostavio na uvid, šteta procijenjena na oko 20.000 KM.

Alimanović je bio pripadnik Oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, a nakon požara koji se dogodio 22.10.2025., dio pomoći dobio je od Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija sa sjedištem u Sarajevu.

Prema dokumentima koje je dostavio, požar je prijavljen nadležnim službama u oktobru 2025. godine, nakon čega su na teren izlazili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla, policijski službenici i Gradska komisija za procjenu šteta.

U prijavi štete, koja je upućena Gradu Tuzla, navedeno je da je požar oštetio dio kuće, kućanski inventar, namještaj i instalacije. U dokumentaciji se navodi da je preliminarna šteta procijenjena na 20.000 KM.

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Alimanović je dobio interventnu bespovratnu pomoć u iznosu od 5.000 KM od Fondacije iz Sarajeva. U dopisu koji je uputio toj fondaciji naveo je da je sredstva iskoristio za sanaciju kuće, te da je za građevinski materijal i izvedene radove dostavio račune u iznosu od 5.201,72 KM.

Međutim, kako tvrdi, pomoć koju je dobio nije dovoljna za potpunu sanaciju štete, zbog čega očekuje reakciju i podršku nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu.

Alimanović kaže da se redakciji obratio kako bi javnost i nadležni bili upoznati s njegovim slučajem, posebno jer se radi o šteti na stambenom objektu i potrebi da se kuća vrati u uslovno stanje za život.

Iz dokumentacije je vidljivo da je Gradska komisija za procjenu šteta izvršila uvid na terenu i sačinila zapisnik o nastaloj šteti.