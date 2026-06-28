Veliki požar kod Trebinja i dalje aktivan, vatra se širi prema selima

Šumski požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a prema informacijama vatrogasaca, vatra se širi prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice.

Iz vatrogasne jedinice su naveli da su objekti i imovina za sada odbranjeni, ali su istovremeno uputili ozbiljan apel vlasnicima kuća, vikendica i zemljišta da pokažu veću odgovornost.

“Upućujem najozbiljniji apel svim vlasnicima kuća, vikendica i zemljišta na odgovornost. Zaštita imovine ne počinje dolaskom vatrogasaca, već njenim redovnim održavanjem. Zapuštena dvorišta, visoka trava i gusto rastinje pretvaraju svaki objekat u dodatni izvor opasnosti i otežavaju odbranu čitavog sela”, izjavio je komandant TVSJ Dejan Kašiković.

Kašiković je naglasio da je neprihvatljivo da vatrogasci rizikuju živote braneći objekte do kojih je pristup otežan zbog neodržavanog rastinja.

“Ko ne održava svoje imanje, ne ugrožava samo svoju kuću, već dovodi u opasnost komšije, vatrogasce i cijelu zajednicu, a svaki vlasnik mora biti svjestan svog dijela odgovornosti”, izjavio je Kašiković za ATV.