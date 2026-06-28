Zmajevi počeli završne pripreme za SAD, trenirao i Amar Dedić

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u Salt Lake Cityju odradila trening u sklopu priprema za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Zmajevi će protiv SAD-a igrati u četvrtak od 17:00 sati po lokalnom vremenu u San Franciscu, zbog čega će u narednim danima trenirati u tom i sličnim terminima. To je promjena u odnosu na raniji dio priprema, kada su treninzi bili organizovani u jutarnjim satima, jer su utakmice grupne faze počinjale u 12:00 sati po lokalnom vremenu.

Bio je ovo prvi trening bh. reprezentacije nakon pauze i odmora koji su igrači imali poslije duela protiv Katara i plasmana u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.