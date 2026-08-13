Požar zahvatio pogon „Corn Flipsa“ u Srebreniku

U firmi „Corn Flips“ u Srebreniku danas je izbio požar na pogonu za prženje kikirikija, a intervencija Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik završena je bez povrijeđenih osoba.

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili u 15:21 sati. Prema njihovim informacijama, požar je izbio na elektromotoru pogona za prženje kikirikija.

Prije dolaska vatrogasaca, radnici firme pokušali su lokalizovati požar koristeći 15 protivpožarnih aparata, među kojima su bila tri CO₂ aparata i jedan kapaciteta 50 kilograma.

Na intervenciju su prvobitno upućena dva vatrogasca, dok je u 15:40 sati kao ispomoć stiglo još jedno vatrogasno vozilo sa dvojicom vatrogasaca.

Po dolasku na mjesto događaja, vatrogasci su nastavili gašenje, ali im je pristup žarištu bio otežan. Zbog toga su uz pomoć brusilice uklonili metalni poklopac, čime su omogućili direktan pristup elektromotoru i žarištu požara.

Požar je u potpunosti ugašen u 16:35 sati. Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik potvrđeno je da u požaru nije bilo povrijeđenih osoba.