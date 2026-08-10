Požar na Bunici kod Mostara: Vatru gasi 15 vatrogasaca, objekti trenutno nisu ugroženi

Nedžida Sprečaković
Požar na Bunici kod Mostara: Vatru gasi 15 vatrogasaca, objekti trenutno nisu ugroženi
Požar na Bunici kod Mostara: Vatru gasi 15 vatrogasaca, objekti trenutno nisu ugroženi

Požar na Bunici kod Mostara izbio je danas oko 16 sati na području popularnog mostarskog kupališta, a u njegovom gašenju trenutno učestvuje 15 vatrogasaca sa pet vozila.

Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, požar je još aktivan, ali objekti i saobraćaj za sada nisu ugroženi.

Na terenu je 11 pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar sa četiri vatrogasna vozila, dok u intervenciji učestvuju i četiri vatrogasca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Buna sa jednim vozilom.

Dojava o požaru mostarskim vatrogascima stigla je u 16.11 sati.

Vatra je zahvatila veći otvoreni prostor prekriven suhom travom i niskim rastinjem, kao i dio šume u blizini Razvojnog centra za hortikulturu Federalnog agromediteranskog zavoda.

Vatrogasne ekipe nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom kako bi spriječile dalje širenje požara. Prema trenutno dostupnim informacijama, požar na Bunici kod Mostara ne predstavlja neposrednu opasnost za okolne objekte.

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