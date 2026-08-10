Četrnaestogodišnjak iz BiH dobio vještačko srce: Danas se vraća u BiH

Selma Jatić
Četrnaestogodišnjak iz BiH dobio vještačko srce

Četrnaestogodišnji dječak iz Bosne i Hercegovine, koji je zbog teške srčane bolesti mjesecima liječen u Srbiji, danas se vraća u BiH nakon uspješnog oporavka i izuzetno složenog medicinskog tretmana.

Dječak je liječen u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ zbog terminalne faze dilatativne kardiomiopatije. Nakon pogoršanja zdravstvenog stanja i razvoja kardiogenog šoka, ljekari su primijenili mehaničku cirkulatornu potporu, odnosno ECMO.

Kako bi mu se omogućilo preživljavanje do transplantacije, dječaku je potom ugrađeno totalno vještačko srce. Zahvat su zajednički izveli stručnjaci Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

Riječ je o izuzetno rijetkom medicinskom slučaju i prvom takvom zahvatu u Srbiji kod četrnaestogodišnjeg djeteta, koji je obuhvatio kompletan tok liječenja – od primjene ECMO-a i ugradnje totalnog vještačkog srca, do intenzivnog liječenja i rehabilitacije.
U liječenju je učestvovao veliki multidisciplinarni tim zdravstvenih radnika različitih specijalnosti.

Nakon višemjesečnog liječenja, dječak se danas, 10. augusta, uz prethodno preduzete sve mjere za siguran transport, vraća u Bosnu i Hercegovinu.

Njegovo liječenje u BiH bit će nastavljeno, a u toku su pripreme za uključivanje na listu čekanja za transplantaciju srca. Transplantacija je jedino trajno rješenje za njegovo zdravstveno stanje.

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