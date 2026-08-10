Nakon gotovo 30 godina počinje suđenje za ubistvo Tupaca Shakura

Gotovo tri decenije nakon ubistva američkog repera Tupaca Shakura, jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva u historiji hip-hopa ulazi u novu fazu, počinje suđenje Duaneu Keithu Davisu, poznatom kao Keffe D.

Izbor porote počinje danas, a Davis je još 2023. godine optužen za ubistvo smrtonosnim oružjem. Šezdesettrogodišnjak se pred sudom izjasnio da nije kriv.

Tužilaštvo ne tvrdi da je Davis lično pucao u Shakura, već da je, prema navodima iz optužnice, učestvovao u organizovanju napada. Motiv je, kako tvrde tužioci, bila osveta nakon sukoba u kojem je nekoliko sati ranije pretučen njegov nećak.

Do tog incidenta došlo je nakon bokserskog meča Mikea Tysona i Brucea Seldona u Las Vegasu, održanog 7. septembra 1996. godine. Među približno 10.000 gledalaca bio je i Tupac Shakur, koji je sa samo 25 godina već važio za jednog od najuspješnijih i najutjecajnijih američkih repera.

Tyson je meč završio za manje od dvije minute, ali događaji koji su uslijedili nekoliko sati kasnije obilježili su američku muzičku scenu.

Shakur se te večeri vozio ulicama Las Vegasa kada je iz drugog vozila otvorena vatra na automobil u kojem se nalazio. Teško je ranjen, a šest dana kasnije, 13. septembra 1996. godine, preminuo je u bolnici.

Njegova smrt dogodila se u periodu kada je rivalstvo između hip-hop scena Istočne i Zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država bilo na vrhuncu. Sukob koji se godinama vodio kroz pjesme, intervjue i javne prozivke sve više se povezivao i sa stvarnim nasiljem i kriminalnim grupama.

Manje od godinu nakon Shakurove smrti, u martu 1997. godine, u Los Angelesu je ubijen i njegov rival Christopher Wallace, poznat kao Biggie Smalls ili The Notorious B.I.G.

Smrt dvojice najpoznatijih repera te generacije godinama je bila predmet brojnih istraga, teorija i rasprava o tome koliko je rivalstvo između Istočne i Zapadne obale izašlo iz okvira muzike.

Suđenje Keffeu D ponovo otvara i pitanje povezanosti dijela tadašnje hip-hop industrije sa uličnim bandama i popularizacijom takozvanog gangsta načina života.

Tupac Shakur ostao je jedna od najsloženijih ličnosti tog perioda. U pjesmama je često govorio o siromaštvu, društvenoj nepravdi, položaju Afroamerikanaca i nasilju kojem su bili izloženi mladi ljudi, dok je njegov javni imidž istovremeno bio obilježen brojnim kontroverzama.

Bivša novinarka MTV-ja Abbie Kearse, koja je Shakura intervjuirala 1994. godine, ranije je govorila da se njegovo stvaralaštvo ne može posmatrati odvojeno od ličnih iskustava i trauma kroz koje je prolazio.

Prema njenim riječima, umjetnost, muzika i poezija bili su način na koji je pokušavao izraziti ono sa čime se suočavao, ali se dio tog bijesa odražavao i na njegov život izvan muzičke scene.