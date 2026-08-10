Nova prevara u BiH: Lažne poruke u ime EuroExpressa, ne otvarajte linkove

Nova prevara u BiH širi se putem poruka u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao dostavna služba EuroExpress i pokušavaju od građana iznuditi lične ili bankovne podatke. Primaocima se šalje poruka da paket navodno nije mogao biti uručen zbog nepotpune adrese, nakon čega se od njih traži da putem ponuđenog linka dopune podatke.

U poruci se navodi da pošiljka nije dostavljena zbog nedostatka kućnog broja te da se trenutno nalazi u lokalnom distributivnom centru. Primaocu se ostavlja rok od 24 sata da potvrdi ili dopuni podatke kako bi navodno bila organizovana nova dostava.

Međutim, više detalja ukazuje da se radi o pokušaju prevare.

Poruke stižu sa adresa koje nemaju vidljivu povezanost sa kompanijom EuroExpress, dok se korisnicima nudi i sumnjiva internet-adresa koja svojim nazivom pokušava ostaviti utisak da pripada dostavnoj službi.

Prevaranti dodatno pokušavaju stvoriti osjećaj hitnosti porukama da će paket biti vraćen pošiljaocu ukoliko korisnik ne reaguje u kratkom roku.

Ne odgovarajte i ne unosite podatke

Ovakva vrsta prevare poznata je kao phishing, a cilj je navesti korisnika da otvori lažnu internet-stranicu koja može izgledom podsjećati na stranicu legitimne kompanije.

Na takvim stranicama od građana se mogu tražiti ime, adresa, broj telefona, podaci sa bankovne kartice ili druge informacije koje kasnije mogu biti zloupotrijebljene.

Poseban razlog za oprez su poruke koje dolaze s nepoznatih brojeva ili e-mail adresa, sadrže neuobičajene internet-domene i traže hitnu reakciju korisnika.

U konkretnom slučaju od primaoca se traži čak i da najprije odgovori slovom „Y“, a zatim otvori ponuđeni link. Ukoliko link ne radi, u poruci se sugeriše da ga korisnik ručno kopira u internet-preglednik, što je dodatni znak da se radi o sumnjivoj poruci.

Građanima se preporučuje da ne otvaraju takve linkove, ne odgovaraju pošiljaocu i ne unose lične niti bankovne podatke.

Ako zaista očekuju paket, informacije o pošiljci trebaju provjeravati isključivo putem zvaničnih kanala dostavne kompanije ili direktnim kontaktom sa korisničkom službom.

Sumnjivu poruku najbolje je označiti kao neželjenu ili spam i potom je izbrisati.

Nova prevara u BiH još jednom pokazuje koliko je važno provjeriti pošiljaoca prije otvaranja linkova, posebno kada poruka traži unos ličnih ili finansijskih podataka i pokušava korisnika natjerati na brzu reakciju.