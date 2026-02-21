Putem Vibera iznudio podatke i podigao 2.100 KM s računa žrtve

Policijski službenici Policijske stanice Bosanski Novi 19. februara izvršili su kriminalističku obradu nad osobom inicijala A.H. iz Bihaća, koja je ranije uhapšena na području tog grada, zbog sumnje da je u decembru prošle godine počinila krivično djelo prevare.

Prema navodima policije, osumnjičeni je oštećenu osobu iz Bosanskog Novog doveo u zabludu tako što se putem aplikacije Viber predstavljao kao njoj poznata osoba. Iskoristivši povjerenje, zatražio je da mu pošalje fotografiju bankovne kartice i sigurnosni kod banke. Nakon toga je u više navrata s njenog računa neovlašteno podizao novac u ukupnom iznosu od 2.100 KM.

Kako je saopćeno, pribavljena sredstva potom su prebačena na korisnički račun koji je osumnjičeni imao otvoren u jednoj sportskoj kladionici.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, kojem će po završetku istrage i kompletiranju predmeta biti dostavljen izvještaj protiv A.H. zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevare.

Iz Policijske uprave Prijedor ponovo su apelovali na građane da nepoznatim osobama ne dostavljaju podatke o bankovnim karticama, računima niti druge lične informacije koje mogu biti zloupotrijebljene. Savjetuju da se prije dijeljenja osjetljivih podataka provjeri identitet osobe s kojom se komunicira.

Građani sumnju na prevaru mogu prijaviti najbližoj policijskoj stanici, a dodatne informacije o zaštiti od kibernetičkog kriminala i načinu prijave internet prevara dostupne su na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, saopćeno je iz PU Prijedor.