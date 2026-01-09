Ponovo kruži lažna poruka BH Pošte, cilj je krađa ličnih podataka

Lažna poruka BH Pošte ponovo se širi putem SMS-a i iMessagea, a građani u Bosni i Hercegovini upozoravaju se da ne klikaju na sumnjive linkove koji se predstavljaju kao obavijest o neuspjeloj dostavi paketa.

U poruci koja stiže s nepoznatog inostranog broja navodi se da sistem navodno nije mogao izvršiti dostavu zbog nepotpunih podataka o adresi, te se od primatelja traži da putem priloženog linka potvrdi ili ažurira svoje podatke. U suprotnom, kako se tvrdi u tekstu poruke, paket će biti vraćen pošiljaocu. Link vodi na stranicu koja vizuelno imitira zvaničnu web stranicu poštanskih službi, ali nema nikakve veze s pravom institucijom.

Stručnjaci za cyber sigurnost upozoravaju da je riječ o klasičnom phishing pokušaju, čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka. Građani koji kliknu na link i unesu tražene informacije mogu ostati bez pristupa svojim nalozima ili postati žrtve finansijske prevare. Lažna poruka BH Pošte osmišljena je tako da stvori osjećaj hitnosti, što je česta taktika prevaranata kako bi korisnici reagovali bez dodatne provjere.

Građanima se savjetuje da ovakve poruke odmah obrišu, da ne odgovaraju na njih i da ih prijave svom mobilnom operateru ili nadležnim institucijama. Lažna poruka BH Pošte samo je jedan od sve češćih pokušaja online prevara, koje se oslanjaju na nepažnju i povjerenje korisnika.

