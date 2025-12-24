Porezna uprava FBiH pojasnila početak primjene elektronskog potpisivanja poreznih prijava

Elektronsko potpisivanje poreznih prijava od 5. januara 2026. godine postaje obavezno za porezne obveznike u Federaciji BiH, a tim povodom se oglasila Porezna uprava Federacije BiH, reagirajući na primjedbe dijela privrednika koji su se odnosili na ograničen izbor kvalifikovanih elektronskih potpisa.

U saopćenju za javnost Porezna uprava Federacije BiH navodi da je tokom 2024. i 2025. godine u više navrata inicirala saradnju i tehničku integraciju sa svim ovlaštenim ovjeriteljima kvalifikovanih elektronskih potpisa u Bosni i Hercegovini. Dopisi su, kako ističu, upućeni prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, IDDEEA, JP BH Pošta i Halcomu, kao i prema nadležnim ministarstvima i Vladi Federacije BiH.

Cilj ovih inicijativa bio je omogućavanje korištenja kvalifikovanih elektronskih certifikata svih ovlaštenih izdavača, kako bi se elektronsko potpisivanje poreznih prijava moglo obavljati bez ograničenja izbora. Međutim, iz Porezne uprave navode da su spremnost za saradnju i tehničku integraciju u predviđenim rokovima iskazali samo JP BH Pošta i Halcom, sa kojima je integracija informacionih sistema i realizirana.

Dodaju da je upravo zbog očekivanja da će i ostali ovlašteni ovjeritelji omogućiti potrebnu integraciju, rok za početak primjene elektronskog potpisivanja poreznih prijava u više navrata bio prolongiran. Kako do toga nije došlo, Porezna uprava Federacije BiH bila je, u skladu s Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava, dužna osigurati funkcionisanje sistema do zakonskog roka.

Podsjećaju da je Pravilnikom propisano da se porezne prijave od 5. januara 2026. godine podnose isključivo elektronskim putem uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa. Trenutno se u sistemu e Porezna mogu koristiti certifikati koje izdaju JP BH Pošta i Halcom, dok će portal za podnošenje obrasca PP1, kojim se definiše predstavnik za reguliranje e poslovanja, biti dostupan od istog datuma.

Porezna uprava Federacije BiH u saopćenju naglašava da ostaje otvorena za nastavak dijaloga i saradnju sa svim nadležnim institucijama, s ciljem da se u budućnosti omogući širi izbor kvalifikovanih elektronskih potpisa i dodatno unaprijede digitalne usluge za porezne obveznike.