Luigi Soreca posjetio BH Poštu: Predstavljen projekat sanacije zgrade Glavne pošte u Sarajevu

Šef Delegacije Evropske unije i Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreca posjetio je BH Poštu gdje je zajedno sa generalnim direktorom Adisom Šehićem obišao objekat Glavne pošte u Sarajevu. Tokom obilaska objekta Glavne pošte, koji je, po Odluci Komisije sa nacionalne spomenike, 2021. godine proglašen “Nacionalnim spomenikom od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu”, gospodin Soreca je imao priliku da se upozna sa izazovima sa kojima se BH Pošta suočava u smislu očuvanja same zgrade i istovremenog obavljanja svakodnevnog poslovanja u objektu koji ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete prezentovan je projekat sanacije zgrade Glavne pošte, koji obuhvata više faza. Predviđena je sanacija krovišta i staklene kupole koja pokriva šalter salu, zatim sanacija fasade, te iluminacija zgrade. Generalni direktor je naglasio da je sanacija zgrade projekat kojem se pristupilo studiozno, u skladu sa evropskim standardima.

Domaćin posjete, generalni direktor BH Pošte Adis Šehić, predstavio je poslovne rezultate kompanije, kao i ključne projekte i razvojne planove, s posebnim fokusom na modernizaciju usluga, širenje logističkih kapaciteta, digitalizaciju poslovanja te jačanje podrške građanima i privredi širom Bosne i Hercegovine. Naveo je i značaj transformacije poslovanja, što je neminovan proces prisutan u cijeloj Evropi, kao i ekspanziju e-commerce usluga. BH Pošta takvom novom poslovnom modelu pristupa na ozbiljan i sistematičan način, prihvatajući sve izazove sa kojima se suočavaju i drugi poštanski operatori.

Naglašena je uloga BH Pošte u svakodnevnom životu građana, kao i njen značaj za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da predstavlja jedan od stubova domaće privrede i vodećeg javnog poštanskog operatera u državi.

Soreca je izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da se neposredno upozna sa radom BH Pošte i ulogom koju ovo javno preduzeće ima u povezivanju građana, institucija i poslovne zajednice.

Predstavnici BH Pošte zahvalili su na posjeti i podršci Evropske unije, ističući da kompanija ostaje opredijeljena za dalji razvoj poslovanja, unapređenje usluga i jačanje svoje pozicije kao jednog od ključnih pružalaca poštanskih i logističkih usluga u Bosni i Hercegovini.

Posjeta je potvrdila važnost saradnje između institucija Bosne i Hercegovine i Evropske unije u procesu modernizacije javnih servisa, s ciljem pružanja kvalitetnijih i efikasnijih usluga građanima i poslovnim subjektima.

Na kraju posjete istaknuto je da Evropska unija nastavlja podržavati napore usmjerene ka modernizaciji, digitalnoj transformaciji i unapređenju usluga koje doprinose ekonomskom razvoju i usklađivanju s evropskim standardima.