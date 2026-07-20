EU zabranila uništavanje neprodate odjeće i obuće

Zabrana uništavanja neprodate odjeće i obuće u EU od 19. jula primjenjuje se na velike kompanije, dok će srednja preduzeća biti obuhvaćena 2030.

Zabrana uništavanja neprodate odjeće i obuće od 19. jula primjenjuje se na velike kompanije u Evropskoj uniji, koje zalihe više ne mogu jednostavno bacati ili namjerno uništavati zato što je to jeftinije od njihovog skladištenja i ponovne prodaje.

Nova pravila obuhvataju odjevne predmete, modne dodatke i obuću, a uvedena su Uredbom Evropske unije o ekološkom dizajnu održivih proizvoda. Zabrana se trenutno odnosi na velika preduzeća, d