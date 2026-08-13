Nova pravila Eurosonga: Pobjednička zemlja neće automatski biti domaćin

Zemlje pogođene oružanim sukobom ili ozbiljnom geopolitičkom krizom od 2027. godine neće automatski imati pravo organizovati Eurosong ukoliko njihov predstavnik pobijedi na takmičenju. To predviđaju nova pravila Evropske radiodifuzne unije (EBU).

Prema izmijenjenim pravilima, pobjednički emiter neće moći biti domaćin narednog Eurosonga ako oružani sukob, osjetljiva geopolitička situacija ili druge okolnosti značajno ugrožavaju sigurnost i stabilnost njegove zemlje ili neposrednog regiona.

U slučajevima kada situacija nije jednoznačna, EBU će moći zatražiti nezavisnu sigurnosnu procjenu. Nakon toga, u konsultaciji s upravljačkim tijelom takmičenja, bit će donesena odluka o tome može li pobjednička zemlja sigurno organizovati Eurosong.

Ako procjena pokaže da organizacija nije moguća, EBU će odabrati drugog emitera koji će preuzeti prava i obaveze domaćina i takmičenje organizovati u svoje ime, a ne kao zamjenu koja tehnički organizuje događaj za pobjedničku zemlju.

Promjena pravila dolazi nakon višegodišnjih kontroverzi oko utjecaja ratova i političkih sukoba na Eurosong. Ukrajina je pobijedila 2022. godine, ali zbog ruske invazije nije mogla organizovati takmičenje naredne godine, pa je domaćinstvo 2023. preuzeo britanski Liverpool.

Pitanje rata ponovo je snažno obilježilo Eurosong 2026. u Beču. Španija, Nizozemska, Irska, Island i Slovenija bojkotovali su takmičenje zbog odluke EBU-a da Izraelu dozvoli učešće uprkos ratu u Gazi.

Iz EBU-a navode da su izmjene pravila uslijedile nakon konsultacija s emiterima, a cilj je osigurati veću jasnoću za učesnike i organizatore te sigurno okruženje za izvođače i produkcijske timove.

Pravila za 2027. donose i druge promjene. Minimalna dob učesnika povećava se sa 16 na 18 godina, dok su dodatno precizirana pravila prema kojima glavni vokal mora uživo izvoditi glavnu melodiju pjesme.

Naredni Eurosong trebao bi biti održan u Bugarskoj, nakon historijske prve pobjede te zemlje na takmičenju u Beču.