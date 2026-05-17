Bugarska pobijedila na Eurosongu: Evo na kojim mjestima su završile Hrvatska i Srbija

Završeno je 70. izdanje Eurosonga, održano u Wiener Stadthalle u Beču, a pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara s pjesmom “Bangaranga”.

U finalnoj večeri učestvovalo je 25 država, a Bugarska je osvojila ukupno 516 bodova. Drugo mjesto pripalo je Izraelu sa 343 boda, dok je Rumunija završila treća sa 296 bodova. Australija je bila četvrta sa 287 bodova, a Italija peta sa 281 bodom.

Od zemalja regiona, Hrvatska je takmičenje završila na 15. mjestu sa 124 boda. Predstavljala ju je grupa LELEK s pjesmom “Andromeda”. Srbija je zauzela 17. mjesto sa 90 bodova, a nastupila je s metal bendom Lavina i pjesmom “Kraj mene”.

Velika Britanija, Njemačka i Belgija nisu osvojile nijedan bod publike.

U finalu su nastupile Danska, Njemačka, Izrael, Belgija, Albanija, Grčka, Ukrajina, Australija, Srbija, Malta, Češka, Bugarska, Hrvatska, Velika Britanija, Francuska, Moldavija, Finska, Poljska, Litvanija, Švedska, Kipar, Italija, Norveška, Rumunija i Austrija. Direktan plasman imale su zemlje takozvane Velike četvorke, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, te domaćin Austrija.

Španija, Nizozemska, Irska, Slovenija i Island povukle su se s takmičenja u znak protesta zbog odluke organizatora da Izraelu bude dozvoljen nastup.

Prije početka finala, u Beču su održani protesti zbog učešća Izraela. Hiljade ljudi nosile su palestinske zastave i transparente s porukama poput “Nema pozornice za genocid”, “Eurosong prikriva genocid”, “Slobodna Palestina” i “Bojkotujte Eurosong”.

Ovogodišnji Eurosong održan je pod motom “United by Music”, odnosno “Ujedinjeni muzikom”. Program su vodili austrijska voditeljica i pjevačica Victoria Swarovski i glumac Michael Ostrowski, dok se iz bekstejdža javljala voditeljica Emily Busvine.

Publika je tokom večeri pratila i nastupe ranijih pobjednika i učesnika koji su obilježili prethodna izdanja Eurosonga, među kojima su bili Ruslana, Alexander Rybak i Verka Serduchka.