Eurosong 2026 potresa val otkazivanja: Četiri zemlje se povlače zbog učešća Izraela

Eurosong 2026. suočava se s najvećom krizom u posljednjoj deceniji nakon što su Irska, Španija i Nizozemska objavile da neće učestvovati na takmičenju zbog potvrđenog učešća Izraela, a nedugo potom je i Slovenija saopćila povlačenje. Odluke ovih zemalja uslijedile su nakon sjednice Generalne skupštine Evropske radiodifuzijske unije, na kojoj se nije glasalo o statusu Izraela, već je EBU predstavio novi set pravila s ciljem ograničavanja političkih utjecaja u procesu glasanja.

Španski RTVE prvi je objavio da neće ni učestvovati ni prenositi takmičenje, navodeći da je način odlučivanja unutar EBU-a “nedovoljan” i da je odbijanje zahtjeva za tajnim glasanjem dodatno narušilo povjerenje javnih servisa. Sličan stav zauzeo je i nizozemski Avrotros, poručivši da se postojeće okolnosti ne mogu uskladiti s vrijednostima javnog servisa. Raspravu je dodatno raspirilo nezadovoljstvo dijela emitera zbog rezultata glasanja u maju, kada je Izrael osvojio najviše glasova publike i završio drugi ukupno.

I dok dio evropskih emitera traži isključenje Izraela, nekoliko zemalja jasno podržava njegovo učešće. Austrijski ORF, domaćin narednog Eurosonga, potvrdio je punu podršku izraelskoj televiziji Kan, a njemački predstavnici naglašavaju da je Eurosong takmičenje emitera, a ne vlada, te da Izrael ispunjava sve tehničke i organizacione uslove.

Aktuelna situacija evocira poređenja s ranijom odlukom EBU-a o zabrani učešća Rusiji nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, dok je Izraelu uprkos kritikama zbog operacija u Gazi i na Zapadnoj obali dozvoljeno učešće 2023. i 2024. godine.

Sedamdeseto izdanje Eurosonga bit će održano u Beču, ali je već sada jasno da će odsustvo više značajnih zemalja obilježiti početak sezone i otvoriti važno pitanje – kuda ide najveći evropski muzički festival.