Njemačka javnost podijeljena: Da li Izrael treba učestvovati na Eurosongu?

RTV SLON
Austrija protiv bojkota Eurosonga 2026 zbog Izraela

Već mjesecima traje rasprava o tome da li bi Izrael trebalo da učestvuje na narednom izdanju Pjesme Evrovizije (ESC), a prema rezultatima najnovije ankete u Njemačkoj, većina građana smatra da izraelske umjetnike i sportiste ne treba isključivati s međunarodnih takmičenja.

Prema istraživanju koje je za javni servis ARD proveo institut Infratest dimap, 65 posto ispitanika smatra da pojedinci iz svijeta umjetnosti i sporta ne bi smjeli snositi posljedice zbog postupaka izraelske vlade.

S druge strane, 24 posto anketiranih vjeruje da bi isključenje Izraela s velikih događaja, poput Evrovizije i međunarodnih sportskih takmičenja, moglo poslužiti kao pritisak na vladu premijera Benjamina Netanjahua.

Anketa je sprovedena od 29. septembra do 1. oktobra putem telefona i interneta, a obuhvatila je 1.306 građana starijih od 18 godina.

U protekle dvije godine, zbog rata u Gazi, održani su brojni ulični protesti protiv učešća Izraela na Evroviziji, što je dodatno pojačalo javne podjele oko ovog pitanja.

