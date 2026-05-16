Večeras finale Eurosonga: Za pobjedu se bori 25 zemalja

Finale 70. Eurosonga bit će održano večeras, 16. maja, u Wiener Stadthalleu u Beču, a program počinje u 21 sat. U velikom finalu nastupit će 25 zemalja, nakon dva polufinala održana 12. i 14. maja.

Prošlogodišnji pobjednik bio je austrijski predstavnik JJ, koji je pobjedu odnio u Baselu, čime je Austrija stekla pravo domaćinstva ovogodišnjeg takmičenja. Finale će prenositi svih 35 zemalja učesnica, dok će publika iz zemalja koje ne učestvuju, uključujući Bosnu i Hercegovinu, program moći pratiti putem službenog YouTube kanala Eurosonga.

U finalu nastupaju Danska, Njemačka, Izrael, Belgija, Albanija, Grčka, Ukrajina, Australija, Srbija, Malta, Češka, Bugarska, Hrvatska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Moldavija, Finska, Poljska, Litvanija, Švedska, Kipar, Italija, Norveška, Rumunija i Austrija.

Prema kladionicama, najvećim favoritom za pobjedu smatra se Finska, dok se među zapaženijim kandidatima izdvajaju i Australija i Grčka.

U revijalnom dijelu programa nastupit će prošlogodišnji pobjednik JJ, kao i brojna poznata imena iz historije Eurosonga, među kojima su Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Ruslana, Max Mutzke, Alexander Rybak, Parov Stelar i Cesár Sampson.

Ovogodišnji Eurosong održava se uz najmanji broj učesnika od 2003. godine. Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija odlučili su da ne učestvuju zbog nastupa Izraela.

Bosna i Hercegovina na Eurosongu ne nastupa već deset godina. Kao samostalna država prvi put je učestvovala 1993. godine, kada ju je u Millstreetu predstavljao Muhamed Fazlagić Fazla s pjesmom “Sva bol svijeta”.