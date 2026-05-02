Trump povlači vojnike iz Njemačke nakon sukoba s Merzom

Američko ministarstvo odbrane naredilo je povlačenje oko 5.000 vojnika iz Njemačke, u vrijeme pojačanih tenzija između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merza zbog rata s Iranom.

Odluku je donio američki ministar odbrane Pete Hegseth, a iz Pentagona je saopćeno da je riječ o potezu koji dolazi nakon revizije rasporeda američkih snaga u Evropi. Portparol Pentagona Sean Parnell naveo je da se očekuje da povlačenje bude završeno u narednih šest do dvanaest mjeseci.

Sjedinjene Američke Države trenutno imaju oko 36.000 aktivnih vojnika u Njemačkoj, što je najveće američko vojno prisustvo u Evropi. Povlačenje 5.000 vojnika predstavljalo bi smanjenje od oko 14 posto ukupnog američkog kontingenta u toj zemlji.

Odluka dolazi nakon što je Merz kritikovao američki pristup ratu s Iranom, navodeći da Washington, prema njegovom mišljenju, nema jasnu strategiju. Trump je potom oštro reagovao na društvenim mrežama i kritikovao njemačkog kancelara, optužujući ga da “ne zna o čemu govori”.

Trump je ranije najavljivao mogućnost smanjenja američkih snaga u Njemačkoj, ali ti planovi nisu realizovani. Godine 2020. predlagano je premještanje oko 12.000 američkih vojnika iz Njemačke, no taj plan je kasnije zaustavljen i poništen za vrijeme administracije Joea Bidena.

Njemačka je jedno od najvažnijih uporišta američke vojske u Evropi, a među ključnim bazama je Ramstein, koja ima važnu ulogu u američkim operacijama u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi. Stručnjaci upozoravaju da bi smanjenje američkog prisustva moglo dodatno opteretiti odnose Washingtona i evropskih saveznika u NATO-u.