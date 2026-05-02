Trump tvrdi da su neprijateljstva s Iranom okončana

Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je čelnike Kongresa da su neprijateljstva s Iranom “okončana”, tvrdeći da zbog toga više nije obavezan tražiti odobrenje zakonodavne vlasti za nastavak vojne operacije.

Pismo je upućeno 60 dana nakon što je Kongres obaviješten o početku američko-izraelskih napada na Iran u okviru operacije “Epic Fury”. Trump je naveo da je 7. aprila naredio dvosedmično primirje, koje je kasnije produženo, te da od tada nije bilo razmjene vatre između američkih snaga i Irana.

U pismu je poručio da ne namjerava tražiti odobrenje Kongresa, ocjenjujući da se takva praksa “nikada ranije nije primjenjivala” i nazivajući Zakon o ratnim ovlastima “potpuno neustavnim”. Takav stav izazvao je oštre reakcije demokrata i pravnih stručnjaka, navodi The Guardian.

Lider demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer nazvao je rat “ilegalnim”, optužujući republikance da omogućavaju njegovo vođenje bez nadzora Kongresa. Senatorica Jeanne Shaheen upozorila je da su američki vojnici i dalje izloženi opasnosti, dok napetosti u regiji nisu prestale.

Kritike su uputile i organizacije za zaštitu građanskih prava, koje smatraju da američki predsjednik ne može zaobići odredbe Zakona o ratnim ovlastima pozivajući se na primirje. Iako Trump tvrdi da su borbe završene, u istom pismu priznaje da prijetnja iz Irana i dalje postoji, te najavljuje da će američka vojska nastaviti prilagođavati raspored svojih snaga u regiji.