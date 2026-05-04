Banja Koviljača domaćin 48. Svjetskog kongresa balneoklimatologa

Banja Koviljača će od 13. do 16. maja biti domaćin 48. Svjetskog kongresa balneoklimatologa, jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova u oblasti banjske medicine.

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača okupit će se stručnjaci iz više od 30 zemalja, koji će razmjenjivati znanja i iskustva o ljekovitim mineralnim vodama, peloidima, klimatskim faktorima, rehabilitaciji i savremenim pravcima razvoja zdravstvenog turizma.

Održavanje kongresa u Banji Koviljači predstavlja važno priznanje ovoj ustanovi i potvrdu njenog značaja među rehabilitacionim i balneološkim centrima u ovom dijelu Evrope.

Posebno je istaknuto da je ovo prvi put u 105 godina postojanja svjetskog udruženja balneoklimatologa da se ovakav kongres održava na prostoru Srbije, odnosno bivše Jugoslavije.

Tokom kongresa bit će održana i Generalna skupština Svjetskog udruženja balneoklimatologa, na kojoj će se usvojiti novi statut i izabrati novo rukovodstvo.

Banja Koviljača će tokom četiri dana biti u centru pažnje međunarodne stručne javnosti, a skup se ocjenjuje kao prilika za dodatnu promociju banjske medicine, naučnih institucija i zdravstvenog turizma.