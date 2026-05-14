Banja Koviljača domaćim 48. Svjetskog kongresa balneoklimatologa

Banja Koviljača domaćin je 48. Svjetskog kongresa balneoklimatologa, jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova iz oblasti banjske medicine i liječenja. U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača okupili su se stručnjaci iz više od 30 zemalja, koji su razmijenili znanja i iskustva o ljekovitim mineralnim vodama, peloidima, klimatskim faktorima, rehabilitaciji i savremenim pravcima razvoja zdravstvenog turizma.

“Banja Koviljača je danas centar naučnog svijeta, centar svih ljudi koji se na pet kontinenata bave liječenjem, banjskim liječenjem, proučavanjem ljekovitih efekata, ljekovitih voda i peloida.” kazao je prim.mr.sci.dr Aleksandar Jokić, direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Banja Koviljača”

Tokom višednevnog kongresa, naučnici iz različitih oblasti balneoklimatologije predstavili su istraživanja usmjerena na unapređenje zdravstvenih usluga kroz tretmane mineralnim vodama, ljekovitim blatom, primjenu parcijalnog pritiska kiseonika i druge metode liječenja.

„Ovdje smo čuli fantastične radove i da banje mogu usporiti procese starenja, mogu da spriječe mnoge bolesti koje se teško liječe, dakle ta prevencija, ali ne samo da se priča o njoj nego da cijeli svijet dolazi. Recimo, jedna malena Banja Koviljača je prije 25 godina dokazala anti-ageing efekat svojih terapijskih činilaca blata i vode.“ dodaje prim. Jokić.

Profesori, ljekari i predavači iz svih dijelova svijeta uzeli su učešće na ovom kongresu i prikazali svoja istraživanja na temu balneoklimatologije.

„Rekao bih da postoje dvije glavne teme o kojima se govori, klinički benefiti balneoklimatologije koja je najvažnija, jer je balneoklimatologija medicina.“ ističe prof. dr. Christian-François Roques-Latrille.

“Trenutno se odvija trancizija iz tradicionalne balneologije u modernu, naučnu balneologiju. Ranije se bazirala na tradiciji, ali sada testiramo tu tradiciju kako bismo pokrili balnologiju dokazima, plus mehanizmi iza efikasnosti takvih tretmana se intenzivno istražuju u proteklim godinama.” navodi prof. dr. Müfit Zeki Karagülle.

Na Balkanu se balneoklimatologija kao savremena medicinska disciplina liječenja vodom i ljekovitim blatom počela razvijati u drugoj polovini 19. vijeka, iako je tradicija korištenja mineralnih i termalnih voda na ovim prostorima znatno starija.

„Balnoklimatologija svjetska, a i naša je sadašnjost življenja ljudi, sadašnjost medicinske nauke i struke. Na sreću ona je i budućnost i to intenzivnim koracima korača u tu budućnost. Zašto ovo govorim? Zato što je imperativ savremenog čovjeka i savremene medicine je kako produžiti životni vijek i biti što duže zdrav.“ kazao je prof. dr. Tomislav Jovanović, specijalista balnoklimatologije.

Tokom kongresa održana je i Generalna skupština Svjetskog udruženja balneoklimatologa, na kojoj će se usvojiti novi statut i izabrati novo rukovodstvo. Banja Koviljača će tokom četiri dana biti u centru pažnje međunarodne stručne javnosti, a skup se ocjenjuje kao prilika za dodatnu promociju banjske medicine, naučnih institucija i zdravstvenog turizma.