Mreža udruženja „Moje pravo“ Tuzlanskog kantona zatražila je od Vlade TK hitan sastanak zbog, kako navode, višegodišnjeg izostanka konkretnih rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju.

U otvorenom pismu upućenom premijeru TK Irfanu Halilagiću, Vladi TK i poslanicima Skupštine TK, Mreža podsjeća da je tematska sjednica o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom održana 10. juna 2026. godine, nakon što je 12 poslanika svojim potpisima omogućilo njeno sazivanje.

Tri mjeseca nakon sjednice, iz Mreže traže odgovore o tome šta je konkretno urađeno na realizaciji njenih zaključaka.

Kao posebno otvoreno pitanje izdvajaju nedostatak neuropedijatra na UKC-u Tuzla. Navode da roditelji zbog toga djecu vode u druge gradove, privatne zdravstvene ustanove, pa i u inostranstvo.

Mreža ukazuje i na probleme sa subvencijom prevoza za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju, ovogodišnjim žalbama roditelja u vezi s asistentima u nastavi, ABA terapijom, mjesečnom novčanom pomoći od 71 KM, koja prema njihovim navodima nije povećana od oktobra 2022. godine, te osnivanjem radnih centara.

Od Vlade TK traže da najkasnije do 14. septembra sazove sastanak sa predstavnicima Mreže, uz prisustvo ministara čije su nadležnosti povezane s navedenim pitanjima.

Istovremeno, od poslanika Skupštine TK traže da, kako navode, preuzmu svoj dio parlamentarne odgovornosti, zatraže informacije o realizaciji zaključaka, kao i rokove i odgovornost nadležnih institucija.

„Ne tražimo još jedan sastanak radi sastanka. Tražimo konkretna rješenja, rokove i odgovornost“, poručuju iz Mreže.

Ukoliko do 14. septembra ne bude konkretnih odgovora i reakcije institucija, Mreža udruženja „Moje pravo“ TK najavljuje organizovanje protesta.