Proširena javna rasvjeta na više lokacija u Tuzli

Javna rasvjeta – Na području Tuzle nastavljeni su radovi na sanaciji i proširenju javne rasvjete, a u okviru ugovorenih radova završeno je postavljanje novih rasvjetnih tijela na dvije lokacije.

U Bali-begovoj mahali u Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla postavljeno je pet novih rasvjetnih tijela, dok su u dijelu naselja Dokanj, u Mjesnoj zajednici Dokanj, postavljena još dva.

Pored proširenja mreže, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica radi i na modernizaciji postojeće javne rasvjete, uključujući zamjenu dotrajalih i energetski neefikasnih svjetiljki LED rasvjetom.

Trenutno su u toku radovi na zamjeni podzemnih instalacija javne rasvjete u Ulici Fra Grge Martića, dok se zamjena postojećih svjetiljki LED rasvjetom kontinuirano provodi, posebno na Južnoj gradskoj saobraćajnici.

Radovi na javnoj rasvjeti realizuju se na području svih mjesnih zajednica u Tuzli.