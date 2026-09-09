Tuzla dobija autobuske nadstrešnice na još 16 lokacija

Autobuske nadstrešnice u Tuzli bit će postavljene na još 16 lokacija, a postupak javne nabavke za njihovu ugradnju trenutno je u toku, saopćeno je iz Grada Tuzla.

U proteklom periodu nove nadstrešnice već su postavljene na više autobuskih stajališta u mjesnim zajednicama Ljubače, Husino, Centar, Stari Grad, Brčanska Malta i Solina.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica navode da je cilj ovih aktivnosti poboljšanje uslova za korištenje javnog prijevoza i dalji razvoj autobuske infrastrukture na području grada.

Pored postavljanja nadstrešnica, Grad Tuzla ulaže i u izgradnju i sanaciju putne infrastrukture, kao i u subvencioniranje javnog saobraćaja.

Posebna pažnja, kako navode iz Grada, usmjerena je na građane koji najčešće koriste javni prijevoz, među kojima su penzioneri i učenici, kako u gradskim tako i u prigradskim mjesnim zajednicama.

Postupak javne nabavke za nove autobuske nadstrešnice u Tuzli obuhvata još 16 lokacija, dok je nastavak nabavke i postavljanja planiran i tokom 2027. godine.

Iz Grada Tuzla zahvalili su građanima na podršci u realizaciji projekata kojima se nastoje unaprijediti uslovi javnog prijevoza.