Potvrđena optužnica protiv četvorice policajaca zbog zlostavljanja i povreda

Ali Huremović
Potvrđena optužnica protiv četvorice policajaca zbog zlostavljanja i povreda

Optužnica protiv policajaca iz Širokog Brijega potvrđena je pred Općinskim sudom u ovom gradu, a postupak se vodi protiv četvorice policijskih službenika zbog više krivičnih djela.

Riječ je o policajcima inicijala T.Ć., J.S., Lj.L. i M.Ć., protiv kojih je Tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona optužnicu podiglo 17. jula 2026. godine.

Općinski sud u Širokom Brijegu optužnicu je potvrdio rješenjem od 7. septembra.

Prema navodima Tužilaštva, sva četvorica terete se za zlostavljanje u obavljanju službe, tešku tjelesnu povredu i laku tjelesnu povredu prema odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Policijski službenici T.Ć. i M.Ć. dodatno su optuženi i za zloupotrebu položaja ili ovlasti.

Potvrđena optužnica protiv policajaca iz Širokog Brijega ne znači i utvrđivanje njihove krivice, naglasili su iz nadležnog tužilaštva.

Iz Tužilaštva su podsjetili na princip pretpostavke nevinosti, prema kojem se svaka osoba smatra nevinom sve dok njena krivica ne bude utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom.

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