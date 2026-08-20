Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Šupića zbog krijumčarenja marihuane

Ali Huremović
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Šupića zbog krijumčarenja marihuane
Foto: Arhiva

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radoje Šupića zbog sumnje da je kao pripadnik organizovane kriminalne grupe učestvovao u krijumčarenju marihuane preko teritorije Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Šupić, koji ima državljanstvo Srbije i Bosne i Hercegovine, tereti se da je od marta 2023. godine u više navrata neovlašteno prenosio marihuanu preko državnih granica s namjerom dalje prodaje.

Prema navodima Tužilaštva BiH, droga je bila sakrivena u posebno napravljenom prostoru u automobilu kojim je upravljao optuženi.

Droga oduzimana u dvije policijske akcije

Iz Tužilaštva BiH navode da je droga u dva navrata pronađena i oduzeta tokom policijskih aktivnosti.

U jednom slučaju postupali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dok su u drugom drogu pronašli policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.

Šupiću se optužnicom na teret stavljaju krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i neovlašteni promet opojnim drogama.

Navodi iz optužnice tek trebaju biti dokazani pred nadležnim sudom.

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