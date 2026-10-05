Pod lupom: Izborni dan uspješan, brojanje pokazalo razlike

Izborni dan na Općim izborima u BiH protekao je uspješno, a nove tehnologije unaprijedile su integritet glasanja, ocjenjuje Koalicija „Pod lupom“ u preliminarnom izvještaju. Ipak, posmatrači su zabilježili tehničke poteškoće, nepravilnosti tokom glasanja i nepodudaranje elektronskog i ručnog brojanja na dijelu biračkih mjesta.

Koalicija je za izborni dan angažovala 893 građanska, nestranačka posmatrača koji su pratili otvaranje biračkih mjesta, glasanje, primjenu tehnologija, brojanje i pakovanje izbornog materijala. Procenti iz njihovih nalaza odnose se na posmatrana biračka mjesta.

Kako je protekao izborni dan uz nove tehnologije?

Uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i optički skeneri bili su spremni prije otvaranja na 99,5 posto posmatranih biračkih mjesta.

Tehnički problemi koji su ometali identifikaciju zabilježeni su na 14 posto mjesta, dok su poteškoće i prekidi rada skenera koji su ometali glasanje evidentirani na 21,3 posto.

Uprkos tim problemima, Koalicija ocjenjuje da je primjena tehnologija bila uspješna. Tokom procesa glasanja nije se odustajalo od njihovog korištenja, dok je na malom broju mjesta odustajanje zabilježeno prije otvaranja ili neposredno nakon njega.

Prema ocjeni Koalicije, uvođenje tehnologija ojačalo je povjerenje u izbore, a njihova primjena nije bila razlog osporavanja rezultata. Za naredne izbore traže ranije pripreme, bolju obuku izborne administracije, jasnije procedure za tehničke poteškoće i snažniju podršku na terenu.

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Elektronsko i ručno brojanje nisu se svuda podudarali

Rezultati elektronskog i ručnog brojanja za sve nivoe vlasti podudarali su se na 59 posto posmatranih biračkih mjesta. Na preostalih 41 posto nije zabilježeno potpuno podudaranje.

U dokumentu nije navedeno kolike su razlike bile, na koje su se nivoe vlasti odnosile niti šta ih je uzrokovalo. Taj podatak zato ne znači da je 41 posto glasova bilo pogrešno prebrojano, nego da na tom udjelu posmatranih mjesta rezultati dva načina brojanja nisu bili potpuno jednaki.

Elektronski prijenos rezultata prije početka ručnog brojanja izvršen je na 98,3 posto biračkih mjesta, dok su problemi tokom prijenosa zabilježeni na 10,7 posto. Primjerak izvještaja skenera posmatračima nije uručen na 4,8 posto mjesta, uprkos instrukciji CIK-a.

Porodično glasanje ostalo rašireno

Do 25 slučajeva porodičnog glasanja, odnosno prisustva više osoba u glasačkoj kabini, zabilježeno je na 44,7 posto posmatranih biračkih mjesta. Na dodatnih 0,2 posto evidentirano je više od 25 takvih slučajeva.

Slučajevi u kojima je ista osoba pomagala većem broju birača zabilježeni su na 21,3 posto mjesta, u kategoriji do pet slučajeva. Na još 0,1 posto bilo ih je više od pet, dok je tehnologija za identifikaciju na 13,6 posto mjesta spriječila pružanje pomoći u do pet slučajeva.

Posmatrači su na 39,8 posto biračkih mjesta evidentirali do deset slučajeva glasanja bez skeniranja otiska prsta, a na 3,8 posto više od deset. Izvještaj uz te podatke ne precizira razloge zbog kojih otisci nisu skenirani.

Fotografisanje listića u kabini zabilježeno je na 2,9 posto mjesta. Tajnost glasanja tokom glasanja ili skeniranja bila je ugrožena na 2,8 posto, dok je dopisivanje glasova tokom brojanja evidentirano na 0,1 posto posmatranih mjesta.

Kašnjenja pri otvaranju i prepreke za birače

Tačno u sedam sati otvoreno je 52,7 posto posmatranih biračkih mjesta. Do 7:15 otvoreno je još 36,4 posto, između 7:16 i osam sati njih deset posto, a nakon osam sati 0,9 posto.

Biračka mjesta nisu bila prilagođena osobama koje koriste kolica ili druga pomagala u 16,8 posto slučajeva. Na 3,8 posto mjesta biračima zatečenim u vrijeme zatvaranja na biračkom mjestu ili ispred njega nije omogućeno da glasaju.

Koalicija je do 19 sati evidentirala 107 težih oblika kršenja izbornih pravila. Među njima su ometanje posmatranja, problemi s tehnologijama i izbornim materijalom, kršenje izborne šutnje i narušavanje tajnosti glasanja, a od građana su tokom dana zaprimljene 202 prijave nepravilnosti.

Manja izlaznost i zahtjev za kontrolom prije glasanja

U izvještaju je navedena izlaznost CIK-a od 42,02 posto do 19 sati. Pad odziva u odnosu na prethodne opće izbore zabilježen je na 89 posto biračkih mjesta, dok je na 11 posto zabilježen rast.

Koalicija smatra da manja izlaznost može predstavljati realističniju sliku odziva zbog sprečavanja zloupotreba poput višestrukog glasanja i glasanja u tuđe ime. To je njihova ocjena, a ne samo po sebi dokaz uzroka manjeg odziva birača.

Istovremeno upozoravaju da izborni dan ne obuhvata sve rizike za poštene izbore. U predizbornom periodu zabilježili su pritiske na birače, kupovinu glasova, zloupotrebu javnih resursa i nepravilnosti u formiranju biračkih odbora.

Za narednu fazu reforme traže jasnije odgovornosti izbornih aktera, efikasnije otkrivanje i procesuiranje nepravilnosti te brže sankcionisanje i veće kazne za prekršioce izbornih pravila.